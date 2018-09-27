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شؤون فلسطينية

الرباعية الدولية تضع شرطين لمعالجة احتياجات غزة الإنسانية

الرباعية الدولية تضع شرطين لمعالجة احتياجات غزة الإنسانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن بالغ قلقها، إزاء الوضع الإنساني، واستمرار التصعيد في قطاع غزة 

جاء ذلك، عقب لقاء لمبعوثي اللجنة (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) علي هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث آفاق مفاوضات السلام والأوضاع الميدانية، خاصة في غزة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في بيان، إن ممثلي اللجنة، أعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، وكذلك إزاء استمرار أعمال التصعيد في القطاع .

وحدد البيان خريطة عمل الرباعية الدولية، والتي تتركز على وقف التصعيد بغزة، وعودة السلطة الشرعية للقطاع، ثم معالجة الاحتياجات الإنسانية للسكان.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية متردية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى اعتداءات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

ويزيد من هذه المعاناة استمرار الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، والسياسي بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، منذ صيف 2007.

وشددت اللجنة الرباعية الدولية على أهمية "تمكين السلطات الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة، ومعالجة جميع الاحتياجات الإنسانية".

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