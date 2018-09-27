العاهل الأردني: حل الدولة الواحدة كارثي وترامب صريح للغاية

رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: إن حل الدولة الواحدة كارثي لنا جميعاً، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنذ اليوم الأول، التزم بالوصول إلى حل عادل ومتزن بين الفلسطينيين والإسرائيليين للمضي قدماً بعملية السلام.





وأضاف الملك عبد الله، في لقاء مع محطة (فوكس نيوز) الأمريكية: "نحن غير مطلعين على مضمون خطة السلام، وهذا جزء من المشكلة، الأمر الذي يُصعِّب علينا التدخل والمساعدة، وما أخشاه هو أننا سوف ننتقل من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة، وهو أمر كارثي لنا جميعا في المنطقة، وكذلك لإسرائيل".



وتابع: "إذا تم سحب غالبية ملفات الحل النهائي عن طاولة المفاوضات، فسيتضح لك سبب الإحباط لدى الفلسطينيين، والسؤال المطروح إذاً؛ كيف نبني جسور الثقة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة؟"، ومهما يقال، فإنه لا يمكن الوصول لحل الدولتين أو اتفاق سلام بدون الولايات المتحدة، وفي الوقت الراهن، فإن الولايات المتحدة تتحدث إلى طرف واحد دون الآخر، وهذه هي حالة الجمود التي نواجهها".واستطرد: "الرئيس ترامب صريح للغاية، وهذا أمر يعطي دفعة جديدة، عندما قلت للرئيس بأنه إذا ذهبنا باتجاه حل الدولة الواحدة، فإن ذلك سيرتب جملة من الإشكاليات التي سنواجهها جميعاً، فقد أبدى سرعة بديهة كبيرة في فهم التفاصيل، وقد أدرك عمق المشكلة، واتضحت لديه الصورة، وكان الرأي أننا بحاجة للعمل على حل الدولتين".واستكمل: "إن حل الدولة الواحدة يشكل برأيي مشكلة رئيسية لإسرائيل في كيفية تعريفها لنفسها، وكيف تعرف نفسها داخلياً أيضاً، فحقيقة الأمر أننا سنكون بصدد نظام فصل عنصري، ولذلك، هناك الكثير من الداعمين لإسرائيل في الخارج يساورهم القلق حول المسار الذي تتخذه إسرائيل".وتساءل: "هل بإمكاننا إعادة حل الدولتين إلى المسار الصحيح؟ وهل بإمكاننا الوصول إلى حل عادل مقبول لدى الطرفين؟ لأن حل الدولة الواحدة مرعب لنا جميعاً".