التربية تُودع مدير عام "الثقافي البريطاني" لانتهاء مهام عمله في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنودّعت وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلةً بوزيرها د. صبري صيدم، اليوم، مدير المجلس الثقافي البريطاني برندن مكشاري، بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والمديرين العامين للعلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، والإشراف والتأهيل التربوي، د. شهناز الفار، ومدير العلاقات الدولية والعامة، نيفين، وعدد من أسرة "الثقافي البريطاني".وأشاد صيدم بالخدمات التي قدمها مكشاري، وتعاونه الدائم مع الوزارة من خلال عديد البرامج والنشاطات المشتركة بين الوزارة والمجلس التي تخدم القطاع التربوي، متمنياً له التوفيق في حياته وعمله المستقبلي.من جانبه، شكر مكشاري، الوزير صيدم وأسرة الوزارة على هذا التقدير والوفاء لمن عملوا مع الوزارة لخدمة القطاع التعليمي، مؤكداً استمرار تواصله مع الوزارة لدعم التعليم بالرغم من انتهاء عمله في فلسطين.