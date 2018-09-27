زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنهاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، أنّ زوارق الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت مراكب الصيادين، وأطلقت النار عليهم، في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار في صفوف الصيادين ومراكبهم.