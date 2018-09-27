المالكي ونظيره اليوناني يتفقان على عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بنظيره اليوناني السيد نيكوس كوتزياس اليوم على هامش اعمال الدورة ٧٣ للجمعية العامة للامم المتحدة والمنعقدة حالياً في نيويورك.وقد اتفق الوزيران على عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في اقرب فرصة قبل نهاية العام الحالي يتبعه اجتماع ثلاثي يجمع فلسطين واليونان وقبرص.من جانبه وضع الدكتور رياض المالكي نظيره السيد نيكوس كوتزياس في صورة اخر التطورات السياسة للقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وما يحدث في الخان الأحمر المقرر هدمه وتهجير مواطنيه، حيث اعتبر هذه الخطوة استخفاف بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار والمطالب بالعودة عن ما تقوم به اسرائيل من سياسات التهجير والتهويد، حيث وضعه في تفاصيل الهجمة الاستيطانية المتصاعدة التي تتبعها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمخططات الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.كما تطرق الوزير المالكي في حديثه الى ما يدعى بصفقة القرن التي تحاول الادارة الأمريكية تنفيذها تدريجياً عبر تصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها، الى جانب عواقب وقف التمويل الامريكي لموازنة الاونروا بهدف تعطيل عملها وسحب ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات.في سياق متصل تطرق الطرفان في الحديث حول الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق المصالحة ما بين فتح وحماس ودور الشقيقة مصر في تحقيق ذلك.بدوره هنأ الوزير كوتزياس نظيره الوزير المالكي بترأس فلسطين لمجموعة ال 77 وأبدى أعجابه بالجهود التي تبذلها فلسطين في كافة الميادين والمحافل الدولية .كما أكد على موقف بلده في دعم فلسطين في كافة المحافل الدولية ودعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.حضر الاجتماع الى جانب وزير الخارجية والمغتربين كل من السفير د. امل جادو وسكرتير ثالث شريهان ابوغوش.