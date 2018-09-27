اعتقال 11 فلسطينياً بالضفة.. واقتحامات لقبر يوسف بنابلس وإصابة ثمانية شبان بمواجهات





وأفاد المتحدث، بأن القوات الإسرائيلية، أمنت دخول 1450 مستوطناً؛ لزيارة قبر يوسف في مدينة نابلس.





وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة ثمانية شبان بجروح.









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 11 فلسطينياً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.