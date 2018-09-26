إتهامات جديدة باعتداءات جنسية لمرشح ترامب للمحكمة العليا

قالت امرأة ثالثة الأربعاء إنها شاهدت تجاوزات جنسية من جانب بريت كافانو، وانها تعرضت للاغتصاب الجماعي خلال سهرة في مطلع الثمانينات، حضرها المرشح لعضوية المحكمة العليا الأميركية.





وسجل المحامي مايكل أفيناتي الاتهامات التي تقدمت بها موكلته جولي سويتنيك لدى لجنة العدل في مجلس الشيوخ التي تنظر في تعيين كافانو، مطالبا بان يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في تلك الاتهامات.





ومن المقرر أن تستمع اللجنة الخميس لشهادة امرأة أخرى تتهم كافانو بالاعتداء الجنسي عليها، وأن تصوت الجمعة على تعيينه. لكن الاتهامات الجديدة تهدد بوضع مزيد من العراقيل أمام إجراءات التعيين.





وقال متحدث باسم لجنة العدل، إن فريق محامي اللجنة يراجعون اتهامات سويتنيك التي قالت إنها عملت لحساب الحكومة الفدرالية، ومنها وزارة الخزانة ووكالة الضرائب.





ونفى كافانو بشكل قاطع اتهامات سويتنيك.





وقال القاضي البالغ من العمر 53 عاما في بيان نشره البيت الابيض "هذا سخيف وضرب من الخيال" مضيفا "لا أعلم من تكون والأمر لم يحصل".





وتقول سويتنيك في بيان تحت القسم نشره أفيناتي، إنها حضرت أكثر من عشر سهرات حضرها كافانو أيضا عندما كانا طالبين في المرحلة الثانوية مطلع ثمانينات القرن الماضي في ضواحي ميريلاند.





وأوردت انها شاهدت كافانو يتصرف مثل "ثمل حقير" في السهرات، وشاهدت "ملامسة شابات في أماكنهن الحميمة بدون موافقتهن".





واضافت سويتنيك "رأيت بريت كافانو يفرط في شرب (الكحول) في العديد من تلك السهرات، ويتصرف بشكل مسيء وعنيف جسديا تجاه شابات، مثل الالتصاق بالفتيات بدون موافقتهن و/الاحتكاك/ بهن ومحاولة نزع أو تبديل ملابس الشابات لكشف أماكنهن الحميمة".





وقالت إن ادعاء كافانو "البراءة" وعدم القيام بعلاقة جنسية خلال المرحلة الثانوية "كاذب تماما".

رام الله - دنيا الوطن