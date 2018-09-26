موريتانيا تسحب الترخيص من جامعة للإسلاميين

سحبت السلطات الموريتانية ،اليوم الاربعاء، ترخيصا كانت قد منحته لجامعة عبد الله بن ياسين التي يملكها الإسلاميون ويدرس فيها قادة من تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا.





وجاء في قرار أصدرته وزارة التعليم العالي وأبلغ لرئاسة الجامعة أنه تم إلغاء "عقد الإنشاء الموقع بين جامعة عبد الله بن ياسين ووزارة التعليم العالي منذ 2010"، وهو العقد الذي كان يسمح للجامعة بالعمل كجامعة خاصة إلى جانب مؤسسات التعليم العالي الموريتانية.





وبررت وزارة التعليم قرار سحب ترخيص الجامعة بمزاولة رئيسها ولد الددو لأنشطة غير أكاديمية، منها التحريض على العنف ونشر التطرف والعصيان وثقافة العنف والمساس بسكينة واستقرار الدولة.





ويرأس الجامعة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، الزعيم الروحي لتيار الإخوان المسلمين في موريتانيا. وكان قد هاجم السلطات وأنظمة الحكم في الدول العربية وحملها مسؤولية إراقة الدماء ورد بالقول على الرئيس الموريتاني بأنهم ليسوا على نهج الحاكم حتى لا يخرجوا عليه، وأنه لا يجوز مقارنة إسرائيل بالمسلمين.





كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد صرح بأن المآسي التي تسببت فيها الحركات الإسلامية المتطرفة الإرهابية للعرب والمسلمين أكثر من القتل والمآسي التي تسببت فيها إسرائيل للفلسطينيين وللعرب في ثلاثة حروب خاضتها معهم.





ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من إغلاق مركز" تكوين العلماء" الذي يرأسه ولد الددو وتوجيه تهم نشر التطرف والغلو لمناهجه التعليمية.





وللتذكير فقد أنشئت الجامعة في 2010 وتقوم بتدريس مختلف التخصصات من اقتصاد وعلوم الكمبيوتر، إلي العلوم الشرعية واللغات وغير ذلك، وتمنح حتى الآن شهادتي الليسانس والماجستير.

رام الله - دنيا الوطن