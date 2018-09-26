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شاهد: "شرطي سير" يثير حالة من الفوضى داخل مجلس النواب الأردني

شاهد: "شرطي سير" يثير حالة من الفوضى داخل مجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أثار فيديو لشرطي سير يوجه عبارات لعضو في مجلس النواب الأردني، اعتبر "توبيخا"، حالة من الفوضى تحت قبة البرلمان خلال جلسة عقدت صباح اليوم الإربعاء .

وأثار تكريم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود للشرطي غضب النائب عبدالله القرامسة الذي ظهر في الفيديو مع الشرطي، مطالبا وزير الداخلية بالاعتذار عن تكريم الشرطي بحسب صحيفة (القدس).

واعتبر القرامسة أن تكريم الشرطي إهانة للبرلمان الأردني كله.

ونشبت مشادات كلامية بين القرامسة ونواب آخرين قدموا شكرهم لوزير الداخلية، قبل أن تسود حالة من الفوضى، ليتدخل رئيس المجلس عاطف الطراونة ويحسم الخلاف بإعلانه إرسال كتاب لرئيس الوزراء عمر الرزاز للتحقيق بما جاء في شريط الفيديو، وتصرف مدير الأمن العام.

وأعلن الرزاز فتح تحقيق في تكريم شرطي السير، مؤكدا أن الحكومة تحترم المجلس ولا تقبل الانتقاص من أي عضو فيه.

وأمر اللواء فاضل الحمود بتكريم شرطي سير بعد الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الشرطي وهو غاضب من النائب القرامسة الذي اعترض على إغلاق الشرطي للطريق.

وقال الشرطي مخاطبا القرامسة "حتى لو أنك نائب.. سولف بأدب!"، أي "تحدث بأدب".

وقال مدير السير الأردني إن تكريم الشرطي يأتي لـ" حرصه وتفانيه في تنفيذ القانون بكل شفافية وعدل بعيدا عن المحاباة والمجاملة".

كما أكد ضرورة "تنفيذ قانون السير وفقا لقواعد العدل والمساواة بين المواطنين وبكل نزاهة و التزام"، لكن القرامسة أكد أنه لم يسيء ولم يطلب من الشرطي السماح له بالمرور.

 


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