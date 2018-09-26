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شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل رئيس منتدى دعم السلام في الشرق الأوسط

الرئيس يستقبل رئيس منتدى دعم السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بنيويورك، مساء اليوم الأربعاء، رئيس منتدى دعم السلام في الشرق الأوسط دانييل أبراهام.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات في ظل الانسداد الحالي لعملية السلام، حيث أكد الرئيس أنه سيواصل العمل لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفِي نهاية اللقاء، منح الرئيس السيد أبراهام وساما رفيعا يحمل اسم "نجمة الصداقة" تقديرا لعمله الدؤوب من أجل تحقيق السلام في منطقتنا.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

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