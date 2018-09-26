هذه التعليمات الجديدة لجيش الاحتلال للتعامل مع متظاهري غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، إن هناك تعليمات جديدة صدرت أمس من أعلى المستويات في القيادة العسكرية الإسرائيلية، إلى جنود الاحتلال بشأن "إجراءات إطلاق النار" على المتظاهرين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وأوضح موقع 0404 الإسرائيلي، بأنه وفقًا للتعليمات الجديدة، يحظر على الجنود من هذه اللحظة إطلاق النار على رماة الحجارة بما في ذلك مستخدمي المقاليع، وحتى إذا كان ذلك يُشكل خطرًا على حياة الجنود.





وذكر الموقع أنه يجوز إطلاق النار فقط في الحالات التالية: إطلاق النار على المسلحين أو القناصة أو بالرد على مصدر إطلاق نار على القوات من جهة قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن