إصابات برصاص الاحتلال والاختناق شمال وشرق غزة

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، قرب معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة وأخرى شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا.





وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط معبر بيت حانون أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين، الذين شاركوا في مسيرة احتجاجية رفضا للحصار على مقربة من المعبر، ما أدى إلى إصابة ثمانية بجروح مختلفة اثنان منهم بالرصاص الحي.





وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة، وصفت حالتهم بالمستقرة.





وأصيب 4 مواطنين بجروح برصاص الاحتلال في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق مدينة غزة، وقرب موقع "أبو صفية" شرق جباليا، نقلوا على إثرها إلى مستشفيي الشفاء والإندونيسي، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.





يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل مستمر مجموعات من المواطنين على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق القطاع، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع.

رام الله - دنيا الوطن