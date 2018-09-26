نتنياهو "نؤيد" دولة فلسطينية منزوعة السيادة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إنه "نجري مباحثات وأنا على استعداد أن يكون للفلسطينيين الصلاحيات للدفاع عن أنفسهم دون الصلاحية لتهديدنا.





عدا عن غزة، فإن السيطرة الأمنية غرب (نهر) الأردن وحتى البحر ستبقى بأيدينا. هذا غير قابل للنقاش ولن يتغير طالما أنا رئيسًا للحكومة".





جاءت أقوال نتنياهو في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائهما بأنه يفضل حل الدولتين وأنه سيعرض خطته للسلام في غضون شهرين أو ثلاثة.

رام الله - دنيا الوطن