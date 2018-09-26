الاحتلال يقتحم مدرسة يعبد الثانوية جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدرسة عز الدين القسام الثانوية للبنين الواقعة على المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين .وذكرت مصادر محلية أن دورية عسكرية وفي خطوة استفزازية اقتحمت ساحة المدرسة واطلاق الجنود قنابل الصوت والغاز المدمع، وقد تصدى المدير والمدرسين بالإضافة لمدير التربية والتعليم طارق علاونة لجنود الاحتلال وأخبروهم أن ذلك مناف لكافة الأعراف ويؤدي لاستفزاز الطلبة.يشار الى أن الطالب فؤاد تركمان، استشهد دهسا من قبل جيب عسكري داخل حرم المدرسة أثناء مداهمتها قبل عدة سنوات.