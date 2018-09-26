الحكومة: يجب أن تتوقف الهجمة السوداء على المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الاحتلالية والحصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال على المسجد الاقصى المبارك.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان فرض تلك الاجراءات يأتي من أجل حماية المستوطنين وتسهيل اقتحاماتهم للمسجد الاقصى وإقامة طقوسهم فيه.وطالب المحمود المجتمع الدولي وحكومات الامتين العربية والإسلامية التدخل دون تأخير من اجل منع ووقف الهجمة الاحتلالية السوداء على المسجد الاقصى والتي تتمثل بالاقتحامات التي ينفذها، ومحاولاتها شرعنة إقامة الطقوس التلمودية داخل المسجد الاقصى، الامر الذي ينذر بحجم المخاطر التي تدفع بها حكومة الاحتلال الى بلادنا وكامل المنطقة.وشدد على ان حكومة الاحتلال باتت تعمل بالفعل على إشعال فتيل حرب دينية غير مقبولة وغريبة عن منطقتنا وثقافتنا.