بسيسو والنسور يبحثان آليات التعاون في احتفاليتي "القدس 2019" و"بيت لحم 2020"

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو ونظيرته الأردنية بسمة النسور، على عمق العلاقات الثقافية الفلسطينية الأردنية، كجزء من عمق العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية على مختلف المستويات.جاء ذلك، خلال استقبال النسور لبسيسو والوفد المرافق له، اليوم، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية هزاع البراري، وعدد من المدراء العامين في الوزارتين، بمقر وزارة الثقافة الأردنية بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث يشارك بسيسو في حفل افتتاح معرض عمّان الدولي للكتاب وينتظم هذا العام تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين"، كما يمثل السيد الرئيس محمود عباس في توزيع جوائز الدولة التقديرية في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية على ما تحصلوا عليها من المقيمين في عمّان، في جناح دولة فلسطين بالمعرض، ظهر غد.وناقش الوزيران جملة من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي الفلسطيني الأردني، وتفعيل التنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق باحتفالية "القدس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019"، مشددين على أن للقدس رئتان فلسطينة وأردنية، وأيضاً احتفالية "بيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020"، حيث توافق بسيسو والنسور على أهمية الحدثين وما يؤسسان له على أرض فلسطين وعلى المستويين العربي والدولي، وعلى أهمية التنسيق والشراكة بين الوزارتين بهذا الخصوص.وفي نهاية اللقاء تبادل الوزيران الهدايا التذكارية، حيث قدمت النسور لبسيسو عملاً فنياً أردنياً، فيما قدم وزير الثقافة الفلسطيني لنظيرته الأردنية عملاً تراثياً يحوي رموز ثقافية ووطنية فلسطينية كالثوب المطرز، ومفتاح العودة، والعملة الفلسطينية.من جهة أخرى التقى بسيسو بنظيرته المصرية إيناس عبد الدايم، في مقر وزارة الثقافة الأردنية، بحضور النسور، حيث تم نقاش العديد من القضايا المشتركة بين الوزراء الثلاثة، تمهيداً لاجتماع وزراء الثقافة العرب في القاهرة، الشهر المقبل.