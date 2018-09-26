عزام الأحمد: حركة فتح تتمسك بالجهود المصرية لإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد: إن حركة فتح، أكدت اليوم لمصر مجدداً تمسكها برد حركة فتح على الورقة المصرية، بشأن الآليات لتنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، والذي سُلم لمصر بتاريخ 27/8/2018 والمستند بكل تفاصيله للاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس بتاريخ 12/10/2017 والذي أكدت عليه كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني باجتماعها في القاهرة بتاريخ 21/11/2017.وأكد الأحمد، أن فتح دعت فصائل منظمة التحرير لاجتماع طارئ مساء اليوم، لإطلاعها على آخر الجهود، والتحركات من أجل إنهاء الانقسام والأوضاع الفلسطينية بشكل عام.وأضاف الأحمد في تصريحات صحفية: رغم كل محاولات التسويف التي تقوم بها حركة حماس، نحن ننطلق من الضرورة الوطنية لطي صفحة الانقسام البغيض بكل ذيوله، والذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاحتلال الإسرائيلي لوضع العقبات أمام تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال التوسع الاستيطاني البغيض في الضفة، وتغيير طبيعة القدس وهويتها الفلسطينية العربية، وتكريس الحكم الذاتي الأبدي فيها، وعزل ومحاصرة قطاع غزة التي أصبح وضعها الحالي بسبب الانقسام، أحد أدوات التآمر على القضية الفلسطينية.