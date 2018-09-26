شؤون فلسطينية

أبو شهلا يجتمع بعدد من الجمعيات التعاونية في محافظة سلفيت

أبو شهلا يجتمع بعدد من الجمعيات التعاونية في محافظة سلفيت
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع  وزير العمل مأمون أبو شهلا مع جمعيات تعاونية في محافظة سلفيت من ضمنها جمعية سلفيت التعاونية الزراعية النسوية والجمعية التعاونية للتطوير والتنمية، وذلك لمناقشة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستصلاح الزراعي في  محافظة سلفيت، والحصول على موافقة الوزارة على تمويل المشروع.

جاء ذلك بحضور ومشاركة رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك وممثلين عن الجمعيات التعاونية في سلفيت في قاعة الوزارة، وهم انتصار مبارك، وختام شريف ونهيل عوينة عن جمعية سلفيت التعاونية الزراعية النسوية، وسمير المصري، تحسين أبو سليمة، نزهات اشتية وغسان زهد عن الجمعية التعاونية للتطوير والتنمية.

وأكد أبو شهلا على دور القطاع التعاوني في رفع الاقتصاد الفلسطيني،  وأثنى على الدور التنموي الذي تقوم به الجمعية التنموية للتطوير والتنمية في سلفيت في القطاع الزراعي، خاصة وأنها تستهدف مناطق مهددة بالمصادرة من قبل الاستيطان، مشيرا إلى دعم وزارة العمل وهيئة العمل التعاوني للجمعية فيما تنفذه في هذا الإطار.

ودعا أبو شهلا إلى تعزيز الجمعيات التعاونية من خلال التركيز على ثلاثة محاور تنموية في العام القادم، وهي: تأسيس جمعيات استهلاكية، وإنشاء مراكز توزيع للمنتجات الزراعية وإقامة إسكانات للخريجين والعاطلين عن العمل من خلال تخصيص أراضٍ حكومية وعبر قروض طويلة الأجل.

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