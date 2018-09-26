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هل لـ"صدام حسين" حفيد غير مُعلن؟.. ابنته رغد ترد

هل لـ"صدام حسين" حفيد غير مُعلن؟.. ابنته رغد ترد
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها، وتحدثت عن الشاب مسعود الذي يدعي أنه ابن أخيها عدي، وحفيد صدام.

وكان شاب، ظهر في تركيا بعد مرور سنوات على سقوط نظام صدام حسين، وأعلن بكل ثقة لوسائل الإعلام: "أنا الابن الشرعي لنجل رئيس العراق الأسبق، عدي صدام حسين، لذلك أطالب الحكومة العراقية بثروة والدي عُدي، ومن غير نقصان".

ونفت رغد، أن يكون لشقيقها الراحل عُدي نجل اسمه مسعود، وأعلنت أنه ليس لديه أي أبناء إطلاقاً قائلة: إن "الشخص مسعود الذي يدعي أنه ابن عُدي لا يمت له بأي صلة"، وذلك وفقاً لموقع (السومرية نيوز).

وأضافت: أن "كل ما ينشره من صور خاصة، إنما هي مسروقة من حسابات أشخاص آخرين".

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