شقيق الملك عبد الله يشن هجومًا حادًا على الحكومة الأردنية ويتهمها بالفساد والفشل

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني عبد الله الثاني، أن البداية ربما يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية.وكتب الأمير الأردني تغريدة له على موقع (تويتر)، تحدث خلالها عن ضرورة إصلاح ما يشوب الوضع الاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى إجراءات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، حتى تعود الثقة بين المواطن والدولة، على حد تعبيره.وأضاف الأمير حمزة: يجب إجراء مكافحة للفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً؛ لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية، وذلك في إشارة منه إلى قانون ضريبة الدخل، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأردن.إلى ذلك، غرد طارق خوري، النائب في مجلس النواب الأردني، عبر (تويتر) قائلًا: "بهذه الإدارة لشؤون الدولة، أصبحت أشعر أن مصيري إما السجن أو الاتهام والاستهداف أو محاولة تشويه سمعة".