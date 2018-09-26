دولي

ترامب: سنعلن عن "صفقة القرن" خلال شهرين أو ثلاثة

ترامب: سنعلن عن "صفقة القرن" خلال شهرين أو ثلاثة
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سيعلن عن صفقة القرن المنتظرة، في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقال ترامب، لدى لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: سنعلن خطة السلام الأمريكية، ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال شهرين أو ثلاثة، متابعًا: خطة السلام تمضي بشكل جيد جدًا، لكنها تحتاج القليل من الوقت قبل الإعلان عنها.

وأضاف: سيكون على إسرائيل، أن تفعل شيئًا جيدًا للطرف الفلسطيني، وأنا بدوري أريد حل الدولتين، وأعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة لطاولة المفاوضات مجددًا، مشيرًا إلى إن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، كان محل خلاف لكن اتضح أنه ضروري.

 وتابع ترامب: الولايات المتحدة ستقف دائمًا إلى جانب إسرائيل بنسبة 100%، لكن على النقيض من ذلك، إسرائيل ستضطر إلى فعل شيء لمصلحة الجانب الآخر.

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