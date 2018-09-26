الرئيس عباس يلتقي أردوغان وغوتيريش ولافروف في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، لبحث مجمل التطورات في القضية الفلسطينية وما تتعرض له من اجراءات الاحتلال العنصرية من مصادرة الأراضي والتهجير القسري، وجاء ذلك بعد خطاب أردوغان الذي تحدث فيه بالأمس عن ان تركيا ستبذل كل جهدها لحماية القدس.وأشارت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن الرئيس عباس سيعقد عدة اجتماعات اليوم، أبرزها مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة، واجتماع آخر مع الامينالعام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش.ويعقد كذلك أبو مازن، لقاء مهمًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فيما الملفات التي سيناقشها مع هؤلاء القادة هو مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، والسلام مع إسرائيل، وكذلك المصالحة الفلسطينية.