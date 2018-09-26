قطامي: البنك الإسلامي للتنمية لم يُقلص دعمه في تعزيز صمود القدس

رام الله - دنيا الوطننفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، ناصر قطامي الأنباء التي تحدثت عن تقليص البنك الإسلامي للتنمية دعمه المقدم لتعزيز صمود أبناء القدس مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق.وأوضح قطامي لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الهدف من إشاعة هذا الخبر هو الإساءة للمسيرة المشرفة للبنك الإسلامي للتنمية الجهة الوحيدة التي تواصل دعمها لشعبنا وخاصة القدس في مجالات مختلفة منها التعليم والإسكان والمشاريع الاقتصادية الأخرى.وأشار قطامي، للمبادرة الأخيرة لرئيس البنك الاسلامي، والمتعلقة بإنشاء صندوق بقيمة نصف مليار دولار، لتعزيز صمود شعبنا من خلال القيام بعدة مشاريع اقتصادية ضخمة يُرصد عائدها لصالح الفقراء والعاطلين عن العمل.