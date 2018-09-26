عدوان: المجلس التشريعي هو الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني وليس أبو مازن

شاهد تصريحات عاطف عدوان..



قال عاطف عدوان، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس: إن المجلس التشريعي، هو الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني، وليس الرئيس محمود عباس.وقال عدوان في تصريحات لـ"دنيا الوطن": نحن أتينا من خلال صندوق الاقتراع، ونُمثل الشعب الفلسطيني، بينما ولاية أبو مازن منتهية منذ كانون الثاني/ يناير 2009، والأولى له في هذه الحالة أن يتخلى عن منصبه ولا أن يقول إنه يمثل الشعب الفلسطيني.وأضاف: بسبب تخليه عن الثوابت الوطنية، وحقوق الشعب الفلسطيني، لا تمثيل له من ناحية قانونية، ودستورية، أو حتى على أرض الواقع، كما أن الرئيس الذي يُحاصر شعبه لا يمكن أن يكون ممثلًا له.