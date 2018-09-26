شؤون فلسطينية

العوض: الرئيس سيطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال

العوض: الرئيس سيطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال
خاص دنيا الوطن
أكد وليد العوض ، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعة العامة للأمم المتحدة غداً الخميس، سيرتكز الى عدة محاور، لافتا إلى أن الخطاب سيشمل الاصرار على رفض صفقة القرن، واي رعاية أمريكية لأي عملية سلام مقبلة، والثاني يتضمن عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والثالث يتمثل في أن الرئيس سيطالب الأمم المتحدة بالالتزام بقراراتها الخاصة بدولة فلسطين.

وفي السياق، أكد العوض في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس سيطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي سيؤكد على قرارات المجلس المركزي والوطني، في هذا السياق.

وقال: "اعتقد ان اهم من هذا الخطاب ليس فقط الرسالة التي ستوجه الى العالم، بل الاليات التي ستتخذها الهيئات الفلسطينية بعد عودة الرئيس أبو مازن".

وأضاف: "الرئيس سيبلغ العالم ان القيادة الفلسطينية لا تريد عملية المفاوضات من اجل المفاوضات، حيث اننا دولة تحت الاحتلال، ومن حقنا مقاومة الاحتلال بكافة الاشكال، وفي هذا السياق سبلغ العالم اننا عازمون على الانتقال من مرحلة السلطة الى الدولة بما فيها تجاوز اتفاق اوسلو ومفاعيله الصعبة".

وأشار العوض إلى أن الرئيس سيؤكد كذلك على أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحدة واحدة، وأنه سيرفض تحويل الانقسام الى انفصال، وتأكيده على اهمية وقف العدوان الاسرائيلي عن شعبنا في الضفة والقدس وغزة.

وفي سياق ذي صلة، أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن الرئيس سيخاطب العالم فيما يتعلق بحقوق ومطالب الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن اي انتماءات سياسية.

وقال: "الوضع الفلسطيني سيناقش بعد عودة الرئيس في ضوء الخطوات المتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة، كما سيتم النظر في الوضع الفلسطيني الداخلي بما يضمن الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني".

في سياق آخر، اعتبر العوض،أن جلسة كتلة حماس في المجلس التشريعي التي عقدت اليوم الأربعاء، وادعت بعدم شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير قانونية وغير شرعية.

وقال العوض: "هذه الجلسة تندرج في سياق حملة التحريض على ارئيس، والمستفيد منها بشكل مباشر هما إسرائيل وأمريكا الذين يمارسون الضغط على الرئيس؛ من أجل تمرير صفقة القرن، وبالتالي كان الاجدر الوقوف معه في التصدي لهذه الضغوط حفاظا على القضية الوطنية".

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