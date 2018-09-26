حماس: خطاب الرئيس بالأمم المتحدة لا يمثل الشعب ولن يتجاوز أثر تسجيل المواقف

قالت حركة (حماس)، إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة غداً الخميس لن يتجاوز أثره مداعبة المشاعر وتسجيل المواقف الشخصية والبطولات الوهمية.







وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، الأربعاء، أن خطاب الرئيس لا يمثل الشعب الفلسطيني بل يمثل الرئيس عباس نفسه ومن يدور في فلكه ويشد على يده، ويعزز الضعف والإنقسام ويؤخر تحقيق النصر.







وأضافت: "الأولى قبل الذهاب للأمم المتحدة التوافق مع الفصائل الوطنية حول رؤية شاملة وموحدة لإدارة الصراع مع إسرائيل ورفع الإجراءات عن قطاع غزة والذهاب لبناء مشروع وطني مقاوم".





وتابعت: "خطاب الرئيس عباس لا يحمل حقيقة تطلعات هذا الشعب وأمنياته ولا يشعر بآلامه ومعاناته واستمراراً لحالة التفرد بالقرار الذي لا يعكس إرادة شعبنا ومواقف قواه السياسية وفصائله الوطنية، بل يعمل على إقصائها من الحياة السياسية والمؤسسات الوطنية".





واستطرد: "يذهب الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة مطالباً بقيام الدولة الفلسطينية في ظل حكمه الذي قسم الشعب سياسياً وجغرافياً وكرس سلطة وهمية خاضعة للابتزاز الإسرائيلي فاقدة للإرادة الوطنية وروح التحدي والإصرار التي تليق بشعبنا الفلسطيني".



رام الله - دنيا الوطن