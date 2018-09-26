خلال الأيام المقبلة.. زيارة مرتقبة لوفد حركة حماس بغزة للقاهرة
خاص دنيا الوطن
أفاد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفداً من الحركة في قطاع غزة، سيتوجه خلال الأيام المقبلة العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة مصرية.
أفاد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفداً من الحركة في قطاع غزة، سيتوجه خلال الأيام المقبلة العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة مصرية.
وأوضح رضوان في تصريخ خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد سيُناقش عدة ملفات مع المسؤولين المصريين في العاصمة القاهرة.
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