شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد الوطني تُشارك في مؤتمر (دافوس)

وزيرة الاقتصاد الوطني تُشارك في مؤتمر (دافوس)
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي عقد في نيويورك خلال الفترة (24-25) أيلول/ سبتمبر لإيجاد حلول لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وناقش المنتدى الذي عقد بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، كيفية تسخير الابتكارات العلمية والتكنولوجية والرقمية لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة، ووضع جدول أعمال يحفز المزيد من التعاون لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عصرنا.

واعتبرت الوزيرة عودة المشاركة في المنتدى فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بعض البلدان المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم، وإطلاع المشاركين على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي مذكرة المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزيرة عودة خلال المشاركه على أهمية إعادة النظر في السياسات الإنمائية والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، وتوفير وظائف مناسبة تستجيب للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل بلد، لافتة إلى أن الاستخدام المناسب للتكنولوجيات الجديدة تعزز عملية التقارب بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة التي طال انتظارها.

وأشارت إلى أهمية إشراك القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية من أجل تنفيذ السياسات الأكثر ملاءمة إذ لا توجد سياسة تناسب الجميع، لافتة إلى أن تأثير الروبوتات والرقمنة على الوظائف، هو في النهاية قضية سياسية وليست تقنية.

كما تحدثت الوزيرة عودة عن الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية التي تواجه اقتصادنا، والمخاطر التي تحدق به، وفق ما حذرت منه التقارير الدولية الأخيرة، والتي تُبين بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

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