مركزية فتح لحماس: نحذركم من الانخراط بصفقة القرن وإدامة الانقسام بالهدنة

رام الله - دنيا الوطن

حذرت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، من مغبة انخراط بعض القوى الفلسطينية في صفقة القرن، عبر إدامة الانقسام، وعقد هدنة إنسانية على حساب الحقوق والثوابت الوطنية، خاصة أن نوايا إسرائيل، قد اتضحت للجميع في إبقاء هذا الانقسام وإدامته.



ودعت مركزية فتح، في بيان لها، الأربعاء، حركة حماس لمراجعة مواقفها وسلوكها وممارساتها على الأرض، والعودة إلى الصف الوطني في هذه اللحظات الخطيرة من تاريخنا.





أكدت دعمها للرئيس محمود عباس، ووقوفها إلى جانبه في المواجهة التي يخوضها بصلابة ضد (صفقة القرن) المشؤومة، وأقطابها ومهندسيها، وفي مقدمتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحكومة بينامين نتنياهو اليمينية.وقالت: إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أظهر انحيازاً كاملاً لإسرائيل، وإصراراً على تبني الأهداف "الصهيونية" التوسعية، وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني، والتنكر التام للحقوق الوطنية المشروعة المستندة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.وأوضحت، أن فتح بقيادة الرئيس عباس، ومعهم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والنقابات والمنظمات الجماهرية وكل الوطنيين الفلسطينيين، يواجهون اليوم صفاً واحداً، أحد أخطر حلقات التآمر على الشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة.وشددت على أن (صفقة القرن)، التي يجري تنفيذها عملياً على الأرض من قبل إدارة ترامب هدفها تصفية القضية الفلسطينية تصفية تامة، عبر تصفية عناصرها الرئيسية، حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والقدس، وإطلاق يد دولة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع والاستيطان، بهدف إنهاء مبدأ حل الدولتين، وبالتحديد إنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية، هي قضية حقوق سياسية وليست قضية إنسانية.وأكدت اللجنة المركزية، أن فتح ومعها الشعب الفلسطيني لديهم العزيمة والإرادة والقرار بالتصدي لهذه الصفقة وإفشالها، باعتبارها مؤامرة متعددة الأطراف تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، مطالبة الكل الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، والانخراط صفاً واحداً لإسقاط هذه المؤامرة باعتبارها مهمة وطنية مركزية.ووجهت اللجنة المركزية تحية إعزاز وتقدير إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات على مواقفهم المشرفة، وأكدت أن فتح ستبقى وفية لدماء الشهداء وصبر وألم الأسرى الأبطال، وستبقى ملتزمة بالثوابت الوطنية بهدف العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما توجهت فتح بتحية إكبار وتقدير الى فصائل منظمة التحرير، وإلى الصامدين المرابطين في القدس و(الخان الأحمر) الذين يواجهون مخطط (E1) الذي يهدف إلى إنهاء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وحيت جماهير شعبنا في قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان والحصار، مؤكدة أن جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده موحد ضد (صفقة القرن)، التي لن تمر ما دام الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية صامدين في وجهها ورافضين لها ولنتائجها المدمرة.