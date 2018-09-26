القواسمي: موقف حماس من خطاب الرئيس رسالة لأمريكا بجهوزيتها لأن تكون بديلاً عن المنظمة

خاص دنيا الوطنوصف أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري، موقف حركة حماس، تجاه خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، بالمستهجن والمرفوض والمعيب.وقال القواسمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "فمن المعيب، أن تكون إسرائيل وأمريكا يهاجمون الرئيس أبو مازن، وتصطف حماس معهم تماماً في ذلك، وتُهين قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، وتمنع المسيرات المؤيدة للرئيس".وأضاف: "الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال، فشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبأغلبية ساحقة يدعم الرئيس أبو مازن في موقفه البطولي أمام هذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية، باستثناء القدس واللاجئين، وشطب (أونروا) وتصفية القضية".واعتبر القواسمي، أن موقف حركة حماس، هو رسالة لأمريكا وإسرائيل، بأنها جاهزة بأن تكون بديلاً عن الرئيس أبو مازن، ويمكن لها أن توافق على (صفقة القرن).وقد وجه القواسمي رسالة إلى حركة حماس قائلاً: "ورقة التوت سقطت عنكم، وقد كشفت كل نواياكم وإجراءاتكم التي تستهدف إعلان قبول (صفقة القرن).وحول تصريحات حركة حماس التي تقول: إن الرئيس عباس خرج إلى الأمم المتحدة منفرداً دون استشارة الفصائل، قال القواسمي: "أنصح بأن ينظروا إلى وجوههم في المرآة، وهم يتحدثون بهذا الكلام؛ ليعرفوا بأن من يتحدث هو إنسان منافق، فالرئيس أبو مازن، يعبر عن الشعب الفلسطيني في مواقفه الرافضة لصفقة القرن".وأضاف: "هذه التصريحات، قديمة لم تتغير في يوم من الأيام، فمنذ إنشاء حركة حماس إلى اليوم، وهي تعتبر أن منظمة التحرير هي العقبة والعدو لها، وهذا شيء مؤسف ومخزٍ".وطالب القواسمي، حركة حماس بإعادة صياغة خطاب وطني مرة أخرى، ومراجعة مواقفها التي أصبحت غير مقبولة وطنياً ولا شعبياً.وحول انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، أكد القواسمي، أن جلسة للمجلس المركزي، ستعقد في يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون هناك قرارات حاسمة في كافة الملفات الفلسطينية السياسية والداخلية.