فتح: حماس تتخلى عن شعبنا وتتفرغ للتشكيك بشرعية الرئيس

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح) منير الجاغوب: إن حركة حماس، تتخلى عن شعبنا وقضيته، وتتفرغ للتشكيك بشرعية الرئيس محمود عباس.





وأضاف في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء: "حماس تدعو ما تسمّيه "مجلساً تشريعياً" للانعقاد، وتفتتح جلستها بكيل التهم والشتائم للقيادة الفلسطينية الشرعية، وتتقرب من دحلان، وهي التي أوهمت شعبنا، أنها قامت بانقلابها الأسود بسبب ممارسات دحلان" وفقاً لقوله.





وتساءل الجاغوب: "ألا يعني لحماس شيئاً أن الرئيس سيلقي خطابه في الأمم المتحدة دفاعاً عن فلسطين، وتعبيراً عن رفض شعبنا لصفقة القرن؟".





وأوضح، أن حماس بتصرفاتها تصطف مع الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو في حملتهم ضد الرئيس عباس، وضد مصالح شعبنا.





وقال الجاغوب: "حماس تخرج عن الإجماع الوطني، محاولةً تسويق نفسها ظنّاً منها أنها ستحمي حكمها الانقلابي، رغم فداحة الثمن الذي يدفعه شعبنا نتيجةً لهذا الحكم، وما نتج عنه من تمزيق لوحدة الوطن، وإساءة إلى نضال شعبنا وتضحياته، ووحدته الوطنية" على حد قوله.

رام الله - دنيا الوطن