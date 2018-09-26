قطامي ينفي بشدة تقليص البنك الإسلامي للتنمية دعمه وتمويله لمدينة القدس





وأكد قطامي في تصريح صحفي، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة، منوهاً إلى أن "البنك" وخلال الفترة الأخيرة، زاد من تمويله المخصص لمدينة القدس في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاعي الإسكان والصحة.





واعتبر قطامي، أن نشر مثل هذه الأكاذيب، يمثل إساءة لتاريخ البنك المشرف في دعمه للقضية الفلسطينية على وجه العموم، ومدينة القدس بشكل خاص.





وأضاف قطامي، أن "البنك" لم يكتف بالتمويل، الذي يقدمه بشكل متواصل لمدينة القدس، بل أقدم مؤخراً على تبني فكرة إنشاء وقفية إسلامية بنصف مليار دولار للشعب الفلسطيني، ومدينة القدس على وجه الخصوص.





وأكد قطامي، أن مدينة القدس لها مكانة واهتمام خاص من قبل رئيس البنك والقائمين عليه.





وطالب قطامي وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية في نشر أخبارها، وعدم نشر الأكاذيب، التي تأتي في سياق تنفيذ أجندات مشبوهة.

رام الله - دنيا الوطننفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، ما روجته بعض المواقع الإخبارية، حول اتخاذ البنك الإسلامي للتنمية- جدة، قراراً بخفض التمويل المُخصص لمدينة القدس.