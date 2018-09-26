بدء أعمال المنتدى الاقتصادي الفلسطيني الأوكراني في كييف

رام الله - دنيا الوطنانطلقت في العاصمة الأوكرانية كييف، أعمال المنتدى الاقتصادي الفلسطيني- الأوكراني، والذي يعتبر الأول من نوعه بين الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل والغرفة التجارية الأوكرانية، بحضور نائب رئيس غرفة التجارة الأوكرانية السيد فاليري كورول، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل السيد محمد غازي الحرباوي، وسفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا، د. محمد الأسعد، وممثل عن وزارة الخارجية الأوكرانية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من البلدين.في كلمته، أشار السيد كورول إلى أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة، يدل على رغبة الطرفين في تطوير العمل المشترك، وأن أوكرانيا مهتمة بفتح أسواق جديدة لها في فلسطين.في كلمته، شكر د. الأسعد الغرفة التجارة الأوكرانية لاستضافتها المنتدى الاقتصادي الفلسطيني الأوكراني الأول، داعياً إلى ضرورة إقامة المعارض التجارية في البلدين، وأنه يجري العمل الآن على إقامة مجلس الأعمال الفلسطيني الأوكراني من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.في كلمته، تحدث الحرباوي عن الصادرات الأوكرانبة إلى فلسطين مثل الطحين والزيوت والأخشاب وغيرها من الصادرات الأوكرانية للأسواق الفلسطينية، وأن هذا المنتدى سيشكل انطلاقة في زيادة الصادرات الأوكرانية إلى فلسطين، بالإضافة إلى العمل على فتح أسواق للمنتجات الفلسطينية في الأسواق الأوكرانية.