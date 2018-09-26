عشراوي تُؤكد على ضرورة التدخل الدولي الجاد للجم إسرائيل وإنهاء الاحتلال

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، وفداً برلمانياً يابانياً، ضم كلاً من السيد يوسوكي ناكانيشي، والسيد تايشيرو موتو، بحضور السفير الياباني لدى دولة فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو، وعدد من طاقم المكتب التمثيلي الياباني، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض.





وفي بداية اللقاء، الذي عقد قي مقر المنظمة برام الله، شكرت عشراوي الحكومة اليابانية على دعمها المتواصل لدولة فلسطين، بما في ذلك دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، كما أكدت على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والياباني، وشددت على ضرورة تعزيز أطر التعاون والتنسيق في جميع المجالات.





وأطلعت عشراوي الوفد الضيف على الممارسات الإسرائيلية وتصعيد انتهاكاتها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وخصوصاً في القدس المحتلة، ومحاولات هدم (الخان الأحمر)، وعمليات الإعدام والقتل المتعمد واستهداف المتظاهرين العزل، ومواصلة حصار قطاع غزة وتجويع سكانه، وإقرار قوانين عنصرية آخرها قانون القومية وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب، وقالت: "إن هذه الانتهاكات تتطلب تحركاً دولياً متعدد الأطراف، يكون جاداً وفاعلاً، وهنا نطالب الحكومة اليابانية بلعب دور سياسي في صنع السلام، وضمان إنهاء الاحتلال العسكري، وإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".





كما تطرقت للتحالف الأمريكي- الإسرائيلي، وإجراءات وقرارات الإدارة الأمريكية الأحادية، وغير القانونية، الهادفة إلى تحقيق مصالح إسرائيل في المنطقة، وإخضاع وتركيع الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدة على أن مواصلة أمريكا وإسرائيل لسياساتهما الأحادية وغير الشرعية، سيقود المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

من جانب آخر، التقت د. عشراوي جيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جرى بحث التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء مواصلة إسرائيل لجرائمها وانتهاكاتها، وتم التطرق للاستهداف المتعمد من قبل أمريكا وإسرائيل للمجلس، ولجميع المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية.





وجرى خلال اللقاء أيضاً، بحث الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك تقديم فلسطين تقاريرها الخاصة بثلاث اتفاقيات حقوق إنسان من ضمن سبع اتفاقيات، انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014، إضافة إلى بحث مدى مواءمة القوانين والتشريعات الفلسطينية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وضرورة تمكين القدرات الوطنية الفلسطينية تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.





وشددت عشراوي في هذا السياق على أن دولة فلسطين تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة على أن القيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية، كانت وما زالت مرتكزاً رئيسياً في نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.

رام الله - دنيا الوطن