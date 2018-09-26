الهباش: حملة التحريض التي تقودها حماس ضد الرئيس تساوق مع المواقف الأمريكية والإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطناستنكر الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الحملة التحريضية التي تقودها حركة حماس، عبر متحدثيها ومواقعها الإعلامية وعناصرها ضد الرئيس محمود عباس، عشية الخطابالتاريخي للرئيس من على منبر الأمم المتحدة، يوم غد في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في نيويرك بالولايات المتحدة.وقال الهباش في تصريح صحفي مقتضب: إن هذه الحملة التي تتساوق بشكل فاضح مع المواقف الأمريكية والإسرائيلية، تؤكد أن حركة حماس تُصر على العمل خارج السياق الوطني الجامع، مؤكداً أن المتنفذين في حماس الذين يقفون وراء هذه الحملة غيرالوطنية ضد الرئيس، وفي هذه اللحظة الحساسة من تاريخ قضيتنا إما أنهم حمقى لا يعرفون كيف يمارسون السياسة أو عملاء يخدمون أجندات العدو".وأكد قاضي القضاة، أن الرئيس محمود عباس، سيقف غداً أمام زعماء العالم، ويتحدث باسم الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وباسم العرب والمسلمين، رافضاً كل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بحق مدينة القدس بشكل خاص، وضد أبناء شعبناالفلسطيني، الذي يعاني الأمرين بسبب استمرار الاحتلال المجرم لأراضي دولة فلسطين، سواء قبلت حماس ذلك أم لم تقبل، وعليها أن تنظر حولها لترى الالتفاف الشعبي والفصائلي خلف الرئيس.