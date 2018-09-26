شؤون فلسطينية

رباح: على حركة حماس إغلاق فمها.. والتشريعي بغزة فاقد للشرعية

رباح: على حركة حماس إغلاق فمها.. والتشريعي بغزة فاقد للشرعية
خاص دنيا الوطن
أكد يحيى رباح، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن المجلس التشريعي في قطاع غزة فاقد للشرعية، لافتاً إلى أنه أسقط شرعيته بنفسه، وبالتالي لا قيمة لأعضائه.

وقال رباح خلال لقاء له في برنامج "استوديو الوطن": "المجلس التشريعي منذ إعلان تأييده للانقسام، أصبح لا شيء، وفاقداً للشرعية وللاحترام من قبل الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لا أحد يهتم بحركة حماس، ومحاولتها في الحاق الأذى لشعبنا الفلسطيني"، متابعاً بقوله: "غداً الجميع سيسمع القول الفصل، خلال خطاب الرئيس، حيث إنه أعلن من قبل بأنه مع إفشال (صفقة القرن)، وأن الثوابت لا يمكن أن تُمس.

واعتبر رباح، أن الوضع الفلسطيني ممتاز، وفي تقدم مستمر، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القياد الفلسطينية تخوض معركة على أعلى مستوى، موجهاً رسالة إلى حرك حماس قائلاً: "عليها أن تُغلق فمها".

وحول علاقة حركة فتح مع الفصائل، أشار رباح إلى أن العلاقة تمت على أعلى مستوى، خاصة عبر الإطارات الفلسطينية، حيث قال: "تعودنا على أكاذيب حماس، فنحن على تنسيق كامل مع الفصائل، وأبو مازن هو الرئيس الشرعي".

وأضاف: "حماس هي الشاذة الوحيدة والمنبوذة، وهي تحاول أن تبيع نفسها بثمن بخس، ولكنها فشلت، فقد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني".

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