خلف: المطلوب من خطاب الرئيس الالتزام بمضمون ما جاء في المجلسين المركزي والوطني

أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المطلوب من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، الالتزام بمضمون ما جرى في المجلسين الوطني والمركزي، بوقف أي علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، ووقف التعامل باتفاقيات باريس الاقتصادية، أو أي إجراءات متعلقة بأوسلو.





وشدد خلف خلال لقاء له في برنامج "استوديو للوطن"، على ضرورة التقدم للأمم المتحدة، بطلب الحصول على عضوية كاملة، والمشاركة في كل المؤسسات التي من شأنها تقديم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكمة.





وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح وموحد؛ لمواجهة صفقة القرن، مشدداً على ضرورة أن توضع حقوق الشعب الفلسطيني أمام طاولة العالم، كما أن المطلوب بأن نُحيد الخلافات الداخلية جانباً.

رام الله - دنيا الوطن