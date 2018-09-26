شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: جاهزون لتشكيل جيش وطني للتحرير ولن نسمح أن يُمس سلاحنا

قيادي بحماس: جاهزون لتشكيل جيش وطني للتحرير ولن نسمح أن يُمس سلاحنا
خاص دنيا الوطن
أكد حماد الرقب، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه من المفترض، أن تكون الأطراف الفلسطينية كافة، داعمة لبعضها البعض، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار الرقب، خلال لقاء له في برنامج "استوديو الوطن"، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ذهب إلى الأمم المتحدة، دون أن يُبلغ حركة حماس والجهاد الإسلامي أو أي فصائل أخرى، وبالتالي هو ذهب منفرداً، حيث لم يطلعها عما سيتحدث به، على حد تعبيره.

وبين الرقب، أن أخطر ما اقترفه الرئيس محمود عباس، هو الارتباط الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن حركة فتح لا تؤمن بالشراكة السياسية، ولا بالأخوة، وأنها حركة دكتاتورية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، هو من يتم انتخابه، معتبراً أن الرئيس عباس، انتهت شرعيته.

وفي سياق ذي صلة، أكد الرقب أن المقاومة الفلسطينية هي من أخرجت الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهي من ضربت تل أبيب، وهي القادرة على إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وهي من نفذت صفقة وفاء الأحرار، وبالتالي لن يتم السماح لأحد بأن يمس سلاح المقاومة، مضيفاً: "جاهزون لتشكيل جيش وطني للتحرير".

وحول ما إذا كان هناك مفاوضات بين حركة حماس والاحتلال، قال الرقب: "لا توجد مفاوضات مباشرة بين حماس وإسرائيل، ولكن إذا دخلت قطر أو أي جهة أخرى فلا مشكلة".

وحول ملف المصالحة، أكد الرقب، أن الحركة مصرة على أن تكون المصالحة الفلسطينية هي الأولوية، لافتاً إلى أنها لا تقدس اتفاقات معينة، معتبراً أن اتفاق 2011 تم الاتفاق عليه؛ لأنه ناقش كل الملفات وتفاصيلها.

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