القرني والعريفي يُحذران من "الإساءة" لوالدة تركي آل الشيخ

رام الله - دنيا الوطنتطرق الداعية الإسلامي، عائض القرني، إلى الجدل الكبير في الأوساط الرياضية المصرية، حول تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وأنه "يفكر بالانسحاب من الاستثمار بالرياضة المصرية"، مؤكداً على أن "القذف والسب" يعتبران من "كبائر الذنوب".جاء ذلك، في تغريدة لعائض القرني حيث قال: "إن قذف المُسلمين والمُسلمات والتعرض لأعراضهم من كبائر الذنوب، والرياضة رسالة عالمية وأخلاقية هادفة، وليست رسالة سب وشتم وقذف، ولا يقبل أحد منّا الإساءة من فئة لا تُمثل الشعب المصري النبيل، لوالدة تركي آل الشيخ، فهي سيدة فاضلة صالحة، ووالدة لنا جميعاً".من جهته قال الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية: "عرفت الشيخ تركي آل الشيخ منذ عشرين سنة، منذ أن كان طالباً في الكلية عرفته وأسرته الكريمة، من خيار الناس وبالأخص والده ووالدته الصالحة، يُشهد لهما بالصلاح والعبادة والحرص على الخير.. فيا ويل من تعرض لعرض أخيه المسلم".أما الإعلامي الرياض السعودي، وليد الفراج، فقال في تغريدة: "أعرف مصر وأهلها جيداً، وعملت على أرضها سنوات، وأعرف أن فيها ناساً محترمين كثيراً جداً جداً، وأن فيها قلة قليلة جداً جداً تعتبر شتم الأم والألفاظ القذرة نوعاً من البطولة اللفظية، القلة لن يكونوا عنواناً مشرفاً للشعب المصري ولا لمدرجاتها، شيء مؤسف ما حدث وعجيب إذا قبلناه.. إلا تركي آل الشيخ".وكان الجدل بدأ بعد تغريدة لآل الشيخ، الاثنين، قال فيها: "أفكر جدياً في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة، وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".