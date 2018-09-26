عربي

القرني والعريفي يُحذران من "الإساءة" لوالدة تركي آل الشيخ

القرني والعريفي يُحذران من "الإساءة" لوالدة تركي آل الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
تطرق الداعية الإسلامي، عائض القرني، إلى الجدل الكبير في الأوساط الرياضية المصرية، حول تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وأنه "يفكر بالانسحاب من الاستثمار بالرياضة المصرية"، مؤكداً على أن "القذف والسب" يعتبران من "كبائر الذنوب".

جاء ذلك، في تغريدة لعائض القرني حيث قال: "إن قذف المُسلمين والمُسلمات والتعرض لأعراضهم من كبائر الذنوب، والرياضة رسالة عالمية وأخلاقية هادفة، وليست رسالة سب وشتم وقذف، ولا يقبل أحد منّا الإساءة من فئة لا تُمثل الشعب المصري النبيل، لوالدة تركي آل الشيخ، فهي سيدة فاضلة صالحة، ووالدة لنا جميعاً".

من جهته قال الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية: "عرفت الشيخ تركي آل الشيخ منذ عشرين سنة، منذ أن كان طالباً في الكلية عرفته وأسرته الكريمة، من خيار الناس وبالأخص والده ووالدته الصالحة، يُشهد لهما بالصلاح والعبادة والحرص على الخير.. فيا ويل من تعرض لعرض أخيه المسلم".

أما الإعلامي الرياض السعودي، وليد الفراج، فقال في تغريدة: "أعرف مصر وأهلها جيداً، وعملت على أرضها سنوات، وأعرف أن فيها ناساً محترمين كثيراً جداً جداً، وأن فيها قلة قليلة جداً جداً تعتبر شتم الأم والألفاظ القذرة نوعاً من البطولة اللفظية، القلة لن يكونوا عنواناً مشرفاً للشعب المصري ولا لمدرجاتها، شيء مؤسف ما حدث وعجيب إذا قبلناه.. إلا تركي آل الشيخ".

وكان الجدل بدأ بعد تغريدة لآل الشيخ، الاثنين، قال فيها: "أفكر جدياً في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة، وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".

أخبار ذات صلة

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي نقل الإسرائيليين

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي نقل الإسرائيليين

الرئيس اللبناني: لن نوجه طلقة واحدة لإسرائيل وحزب الله لا يملك الفيتو

الرئيس اللبناني: لن نوجه طلقة واحدة لإسرائيل وحزب الله لا يملك الفيتو

السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي

السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي

ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان

ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

اللجنة التوجيهية لبرنامج تعزيز وصول النساء للفرص الاقتصادية المتكافئة تناقش خطتها السنوية

اللجنة التوجيهية لبرنامج تعزيز وصول النساء للفرص الاقتصادية المتكافئة تناقش خطتها السنوية

الشرطة تقبض على شخص بشبهة ممارسة السحر والشعوذة في الخليل

الشرطة تقبض على شخص بشبهة ممارسة السحر والشعوذة في الخليل

الصحة: توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R) ونقص حاد في أحماض أفلام الأشعة

الصحة: توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R) ونقص حاد في أحماض أفلام الأشعة

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع النقاب عن حقيقة زواجه منها سراً

مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع النقاب عن حقيقة زواجه منها سراً

سوداني وسعودي ويمني وسوري وكويتي.. تعرف على أزواج سهير رمزي العرب

سوداني وسعودي ويمني وسوري وكويتي.. تعرف على أزواج سهير رمزي العرب

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ &#34;تيم حسن&#34; وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ "تيم حسن" وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن &#34;المثلية&#34; في السينما المصرية

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن "المثلية" في السينما المصرية

كويتي ردًا على انتقاد&#34;شمس&#34; لكروش رجال الدين: &#34;النبي سليمان عاشر 100 جارية&#34;

كويتي ردًا على انتقاد"شمس" لكروش رجال الدين: "النبي سليمان عاشر 100 جارية"

فيديو:بدرية أحمد &#34;تردح&#34; لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية&#34;

فيديو:بدرية أحمد "تردح" لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية"

فيديو: وفاة الفنانة &#34;سهير فخرى&#34; حماة &#34;رانيا فريد شوقى&#34;

فيديو: وفاة الفنانة "سهير فخرى" حماة "رانيا فريد شوقى"

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على &#34;بدنا نولع الجو&#34;

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على "بدنا نولع الجو"

عربي

القرني والعريفي يُحذران من &#34;الإساءة&#34; لوالدة تركي آل الشيخ

القرني والعريفي يُحذران من "الإساءة" لوالدة تركي آل الشيخ

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا