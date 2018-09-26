الشرطة تقبض على شخص بشبهة ممارسة السحر والشعوذة في الخليل

ألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص يشتبه به بقيامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة، والاعتداء على سيدة، بهدف إخراج الأرواح الشريرة منها في الخليل.





وذكـر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة، مفادها قيام أحد أقربائها بإحضار مشعوذ مجهول إلى منزلها، وقام بالاعتداء عليها بغرض إخراج الجن والأرواح الشريرة منها، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري؛ للكشف عن ملابسات الحادثة والقبض على الفاعلين.





وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات، فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية هذا المشعوذ، وإلقاء القبض عليه، بالإضافة إلى القبض على قريب المشتكية، الذي قام بإحضار هذا المشعوذ إلى داخل المنزل.





وأكد البيان توقيف المشتبه بهما لمدة 24 ساعة، وإحالتهما للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن