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الصحة: توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R) ونقص حاد في أحماض أفلام الأشعة

الصحة: توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R) ونقص حاد في أحماض أفلام الأشعة
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
أكد أ. إبراهيم عباس، مدير دائرة الأشعة والتخصصات الفنية بوزارة الصحة بغزة، على توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R) في معظم المستشفيات، وذلك بسبب تعطل جزء كبير منها وعدم توفر كاسيتات (C.R) إلى جانب عدم جهوزية نظام
حوسبة الأشعة داخل تلك المستشفيات، الأمر الذى أدى إلى إرباك العمل، خاصة أوقات الطوارئ، وتزامنا مع أحداث مسيرة العودة الكبرى، ووصول المئات من الإصابات إلى المستشفيات.

وأشار إلى النقص الحاد في الأحماض، التى تستخدم في تحميض أفلام الأشعة، وعزا سبب ذلك النقص إلى العودة بالعمل بالطريقة التقليدية من خلال تصوير الحالات عبر الأشعة العادية، مما أسهم في استنزاف مخزون تلك الأحماض بشكل كبير.

وأكد أ. عباس، على ضرورة توفير تلك المستلزمات بشكل عاجل، لتوفير وضمان استمرارية الخدمات التشخيصية للمرضى والمصابين وتجنيبهم معاناة الانتظار وتفاقم حالاتهم الصحية.

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