الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني الثلاثاء، بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صادر الأربعاء، أن 5985 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 2949 مسافرًا، والقادمين 3036 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال تسعة مواطنين.ومن المقرر، أن يعمل المعبر اليوم من الساعة 8:00 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساء في الاتجاهين.