الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حصاراً عسكرياً على قرية سبسطية، بحجة احتفالات المستوطنين، ودخولهم إلى المنطقة الواقعة شمال غرب نابلس.





وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية: إن قوات الاحتلال، شرعت منذ ساعات صباح اليوم، بفرض طوق عسكري وحصار أمني مشدد على المنطقة الأثرية الواقعة غرب القرية، وأقامت عدداً من الحواجز العسكرية في محيط المنطقة.





وأضاف عازم، أن قوات الاحتلال، أبلغت البلدية بشكل رسمي، أن هذه الإجراءات، سوف تستمر لمدة 48 ساعة، ولذلك حتى يتمكن مئات المستوطنين من الدخول إلى المنطقة الأثرية في القرية، وإقامة الاحتفالات بحجة الأعياد اليهودية.

رام الله - دنيا الوطن