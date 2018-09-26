إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب، الليلة الماضية، عدد من مواطنين، في قرية رمانة غرب جنين، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز باتجاه منازلهم.وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية فجراً، وسط إطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، وجرى نقل بعضهم إلى مستشفى جنين الحكومي، لتلقي العلاج.وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال، اليوم، على منزلين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل قرية زبوبا غرب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية لليوم الثالث على التوالي، واستولت على سطحي منزلي المواطنين حسام يحي مقالدة، وطاهر زكي جرادات، وحولتهما إلى نقطة مراقبة عسكرية، ونشرت فرقة مشاة ونصبت حواجز عسكرية على مداخل القرية، وشرع الجنود بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت المصادر ذاتها: "إن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، واستجوبت ساكنيها، وعرف من أصحابها: عز الدين شعابنة، وصالح مصطفى قنعير، ومصطفى طاهر جرادات".