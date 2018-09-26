سلطات الاحتلال تُغلق معبر (بيت حانون/ إيرز) حتى إشعار آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة، أمام تنقل الأفراد من وإلى قطاع غزة، حتى إشعار آخر، تحت حجج واهية.

رام الله - دنيا الوطنوقال صالح الزق، مدير عام هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، "أُبلغنا صباح اليوم، أن معبر بيت حانون شمال غزة مغلق بشكل مفاجئ، أمام تنقل المواطنين والتجار، عدا المرضى والأجانب، حيث كان مغلقاً خلال اليومين الماضيين، بسبب الأعياد اليهودية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقد أغلقت سلطات الاحتلال، المعبر حتى إشعار آخر، بذريعة استمرار مسيرات العودة الشعبية السلمية على حدود القطاع.