اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)



وأضاف عثمان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن قضية (الخان الأحمر) ليست قضية معزولة عن غيرها، إذ إن هناك العديد من المناطق المصنفة (ج) والقيام بمثل أي إجراءات مماثلة لما يحدث في (الخان الأحمر، يعني التقسيم والسيطرة على هذه المناطق، وبالتالي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل.









رام الله - دنيا الوطنقال شادي عثمان، مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبي في فلسطين: إن كافة الاتصالات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً تنصب على كيفية منع إسرائيل من الإقدام على هدم قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة.