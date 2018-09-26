مجدلاني: خطاب ترامب مليء بالعنصرية تجاه القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور أحمد مجدلاني: إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان مليئاً بالعنصرية والكراهية تجاه القانون الدولي والشرعية الدولية.وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن هذا الخطاب هو دليل دامغ على سياسة البلطجة والهيمنة التي تسعى أمريكا لفرضها على العالم، مشيراً إلى أن ترمب بخطابه، حاول تجاهل القضية الفلسطينية، وعمل على إبعاد المسافات بدلاً من أن يقربها، ما يدل على انحياز إدارته وتساوقها مع سياسة حكومة الاحتلال.وأشار مجدلاني إلى أن الخطاب بكل ما احتواه من عناصر تجاه سياسة الولايات الأمريكية، ومحاولة احتواء النفوذ الإيراني من خلال إنشاء ائتلاف إقليمي تكون إسرائيل فيه طرفاً لتغيير الأولويات في المنطقة بدلاً من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يؤجج الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو أيضا محاولة لحرف الصراع عن مبادئه وأسسه، وهو لا يترك مجالاً للتقاطع مع سياسة المجتمع الدولي.وفيما يتعلق بعقد المؤتمر الخاص لدعم وكالة (أونروا) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاولات أمريكا إفشاله قال مجدلاني: إن المؤتمر يجري التحضير له بشكل جيد من اجل حشد التأييد والدعم المالي للوكالة.وأضاف أن هناك تحركاً كبيراً ليس فلسطينياً فحسب، وإنما دولي وأممي مدعوم من الدول الأوروبية، وسكرتارية الأمم المتحدة، ودول عربية وإسلامية.