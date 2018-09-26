عاجل

  • الصحة بغزة: توقف خدمات الأشعة ونقص حاد في أحماض الأفلام

مباشر | خطاب الرئيس بالأمم المتحدة بين التأييد الشعبي ورفض حماس

شؤون فلسطينية

العالول: هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها

العالول: هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه معادٍ لقضيتنا وشعبنا في إشارة إلى أنه لم يعد منحازاً لدولة الاحتلال فقط، وإنما هو شريك في هذا الاحتلال.

وقال العالول لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها وقراراتها السابقة، والتي تجلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.

وأكد العالول، أن القيادة ستكون في حل من الالتزامات والاتفاقات مع دولة الاحتلال، جراء تنصل الأخيرة منها.

وطالب العالول الكل الفلسطيني بالاصطفاف في خندق واحد لدعم القيادة، والرئيس محمود عباس في معركة الحفاظ على الثوابت والحقوق الوطنية، مستهجناً موقف حركة حماس، والذي وصفه بالمخيب للآمال، جراء وقوفه إلى جانب الاحتلال وأعوانه.

وفيما يتعلق بدورة المجلس المركزي القادمة، أوضح نائب رئيس حركة فتح، أنها ستُعقد بعد عودة الرئيس محمود عباس لأرض الوطن، وسيضع المجلس آلية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

أخبار ذات صلة

الصحة: توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R) ونقص حاد في أحماض أفلام الأشعة

الصحة: توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R) ونقص حاد في أحماض أفلام الأشعة

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

القاهرة تفشل في إقناع إسرائيل بوقف التصعيد بغزة وحماس تعرض تسليم الجباية لمصر

القاهرة تفشل في إقناع إسرائيل بوقف التصعيد بغزة وحماس تعرض تسليم الجباية لمصر

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

مجدلاني: خطاب ترامب مليء بالعنصرية تجاه القانون الدولي

مجدلاني: خطاب ترامب مليء بالعنصرية تجاه القانون الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

مجدلاني: خطاب ترامب مليء بالعنصرية تجاه القانون الدولي

مجدلاني: خطاب ترامب مليء بالعنصرية تجاه القانون الدولي

العالول: هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها

العالول: هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها

مسؤول اسكتلندي: الاعتراف الأممي بإسرائيل كان مشروطاً باعترافها بحق اللاجئين

مسؤول اسكتلندي: الاعتراف الأممي بإسرائيل كان مشروطاً باعترافها بحق اللاجئين

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع النقاب عن حقيقة زواجه منها سراً

مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع النقاب عن حقيقة زواجه منها سراً

سوداني وسعودي ويمني وسوري وكويتي.. تعرف على أزواج سهير رمزي العرب

سوداني وسعودي ويمني وسوري وكويتي.. تعرف على أزواج سهير رمزي العرب

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ &#34;تيم حسن&#34; وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ "تيم حسن" وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن &#34;المثلية&#34; في السينما المصرية

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن "المثلية" في السينما المصرية

كويتي ردًا على انتقاد&#34;شمس&#34; لكروش رجال الدين: &#34;النبي سليمان عاشر 100 جارية&#34;

كويتي ردًا على انتقاد"شمس" لكروش رجال الدين: "النبي سليمان عاشر 100 جارية"

فيديو:بدرية أحمد &#34;تردح&#34; لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية&#34;

فيديو:بدرية أحمد "تردح" لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية"

فيديو: وفاة الفنانة &#34;سهير فخرى&#34; حماة &#34;رانيا فريد شوقى&#34;

فيديو: وفاة الفنانة "سهير فخرى" حماة "رانيا فريد شوقى"

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على &#34;بدنا نولع الجو&#34;

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على "بدنا نولع الجو"

عربي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط