العالول: هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها

رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه معادٍ لقضيتنا وشعبنا في إشارة إلى أنه لم يعد منحازاً لدولة الاحتلال فقط، وإنما هو شريك في هذا الاحتلال.وقال العالول لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها وقراراتها السابقة، والتي تجلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.وأكد العالول، أن القيادة ستكون في حل من الالتزامات والاتفاقات مع دولة الاحتلال، جراء تنصل الأخيرة منها.وطالب العالول الكل الفلسطيني بالاصطفاف في خندق واحد لدعم القيادة، والرئيس محمود عباس في معركة الحفاظ على الثوابت والحقوق الوطنية، مستهجناً موقف حركة حماس، والذي وصفه بالمخيب للآمال، جراء وقوفه إلى جانب الاحتلال وأعوانه.وفيما يتعلق بدورة المجلس المركزي القادمة، أوضح نائب رئيس حركة فتح، أنها ستُعقد بعد عودة الرئيس محمود عباس لأرض الوطن، وسيضع المجلس آلية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.