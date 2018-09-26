مسؤول اسكتلندي: الاعتراف الأممي بإسرائيل كان مشروطاً باعترافها بحق اللاجئين

رام الله - دنيا الوطناعتبر مسؤول التضامن الفلسطيني الاسكتلندي ميك نابير، أن الاعتراف الأممي بإسرائيل، كان مشروطاً باعترافها بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك.وقال نابير لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إن سياسة الأمم المتحدة، التي تكتفي بإدانة وشجب انتهاكات سلطات الاحتلال، لم تعد تجدي نفعاً، لأن إسرائيل باتت تتعايش مع الشجب والإدانة، لأنها مدركة لحدود ردات الفعل، مشيراً إلى أن بقاء هذا الموقف، يجعلها تستمر في ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا.