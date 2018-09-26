تشكيل لجنة التضامن مع فلسطين في مدينة جالى السريلانكية

أعلن الراهب البوذي المعروف بمساندته لنضال الشعب الفلسطيني باديجاما ثيرو، عن تشكل لجنة تضامن جديدة مع فلسطين، في مدينة جالى السريلانكية.





جاء ذلك، في حفل أقيم في المركز البوذي الدولي "كالويلا" في مدينة جالى، التي تعتبر عاصمة الجنوب السريلانكي، بحضور السفير زهير الحمد الله زيد، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والحكم المحلي، وشخصيات سياسية ورجال دين.





وجدد الراهب باديجاما، رئيس لجنة التضامن مع فلسطين، تأكيد مواقفه الداعمة للمضطهدين والسلام والعدل في جميع أنحاء العالم، خاصة الشعب الفلسطيني، الذي يعاني على مدار عقود، من ظلم وقهر الاحتلال الإسرائيلي.





وقال: "دائماً وأبداًِ وقفنا وسنقف مع نضال الشعب الفلسطيني، حتي نيل حقوقه المشروعة".





من جانبه، أكد سكرتير لجنة الصحفيين السريلانكيين لدعم العدالة في العالم، جاثيلاكا دي سيلفا، أهمية فهم القضية الفلسطينية عالمياً لأن ذلك سيساعد ويوضح للمجتمع الدولي ضرورة دعم القضية الفلسطينية العادلة.





بدوره، أكد السفير زيد، على ضرورة مواجهة الدعم الأميركي، الذي تجاوز كل الحدود لدولة الاحتلال، وما تمارسه الإدارة الأمريكية الآن من ضغوط على القيادة والشعب الفلسطيني من خلال وقف الدعم وإغلاق مكتب منظمة التحرير، ومحاربة اللاجئين والمشردين الفلسطينيين في العالم، عبر وقف وشل أنشطة وكالة (أونروا)، مشدداً على أن هذه المحاولات لن تثنينا عن الاستمرار في المطالبة بحقوقنا كاملة.





وشكر السفير المبادرة والتي جاءت في يوم مميز يشهد فيه العالم لقاء رؤساء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو تأكيد واضح من سريلانكا على موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، ورفض السياسات الأمريكية العدائية.





وسلط المتحدثون في كلماتهم، الضوء على تاريخ القضية الفلسطينية، وركزوا على أنها ليست صراعاً بين المسلمين واليهود، بل هي احتلال كامل لمقدرات الشعب الفلسطيني، وتمييز عنصري تمارسه الدولة المحتلة إسرائيل، ضد شعب بأكمله.

رام الله - دنيا الوطن